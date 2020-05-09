В чешском городе во время празднования годовщины окончания ВМВ убрали флаг США

Отмечается, что это произошло несмотря на то, что именно американские солдаты освободили город и тюремный лагерь. По всей видимости, флаг был убран кем-то из работников муниципалитета.

Мэр города Соколов Рената Оулеглова признала ошибку, добавив, что это не было преднамеренным.

На ситуацию указал чешский сенатор Мирослав Балаткин. Он прибыл в Соколов на церемонию почтения памяти павших солдат и военнопленных.

По его словам, в четверг, 7 мая, перед зданием городского муниципалитета были установлены флаги трех государств - Чехии, России и США. А через час американский c флагштока пропал и отсутствовал в течении всей церемонии. Флаг вернулся на место лишь по ее окончанию.

Мэр города Рената Оулеглова заявила, что планирует опубликовать официальное заявление о случившемся.

Напомним, в Чехии за сутки облили краской два памятника советским воинам.