В Черновцах водитель сбил насмерть студентку и скрылся с места ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Черновцах на пешеходном переходе водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Черновицкой области, передает УНН.
"Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 4 ноября по Проспекту Независимости в Черновцах. Управляя автомобилем "Mercedes Вenz Vito" на иностранной регистрации, водитель проигнорировал красный сигнал светофора и допустил наезд на 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", - сообщила пресс-служба.
В результате полученных в ДТП травм девушка погибла на месте инцидента.
Сообщается, что 39-летний водитель автомобиля скрылся с места происшествия. В ходе розыскных мероприятий данный автомобиль был найден брошенным на соседней улице.
По словам очевидцев ДТП, у водителя были заметны признаки опьянения.
По данному факту работники следственного управления открыли уголовное производство. В настоящее время проводятся следственные действия и выясняются обстоятельства ДТП.
Как сообщал УНН, водителя маршрутки, который в Оболонском районе столицы насмерть сбил двух человек задержала полиция , открыто уголовное производство.