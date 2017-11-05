В Черновцах водитель сбил насмерть студентку и скрылся с места ДТП

"Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 4 ноября по Проспекту Независимости в Черновцах. Управляя автомобилем "Mercedes Вenz Vito" на иностранной регистрации, водитель проигнорировал красный сигнал светофора и допустил наезд на 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", - сообщила пресс-служба.

В результате полученных в ДТП травм девушка погибла на месте инцидента.

Сообщается, что 39-летний водитель автомобиля скрылся с места происшествия. В ходе розыскных мероприятий данный автомобиль был найден брошенным на соседней улице.

По словам очевидцев ДТП, у водителя были заметны признаки опьянения.

По данному факту работники следственного управления открыли уголовное производство. В настоящее время проводятся следственные действия и выясняются обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНН, водителя маршрутки, который в Оболонском районе столицы насмерть сбил двух человек задержала полиция , открыто уголовное производство.