У Чернівцях водій збив насмерть студентку та втік з місця ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Чернівцях на пішохідному переході водій збив 19-річну дівчину та утік з місця події. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Чернівецької області, передає УНН.
“Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 4 листопада по Проспекту Незалежності у Чернівцях. Керуючи автомобілем „Мercedes Вenz Vito“ на іноземній реєстрації, водій проігнорував червоний сигнал світлофора і допустив наїзд на 19-річну дівчину, котра переходила дорогу по пішохідному переході”, — повідомила прес-служба.
Внаслідок отриманих під час ДТП травм дівчина загинула на місці інциденту.
Повідомляється, що 39-річний водій автомобіля втік з місця події. В ході пошукових заходів даний автомобіль було знайдено покинутим на сусідній вулиці.
Зі слів очевидців дорожньо-транспортної пригоди, у водія були помітні ознаки сп’яніння.
За даним фактом працівники слідчого управління відкрили кримінальне провадження. На даний час проводяться слідчі дії та з’ясовуються обставини автопригоди.
Як повідомляв УНН, водія маршрутки, який в Оболонському районі столиці насмерть збив двох людей, затримала поліція, відкрито кримінальне провадження.