В Черновцах выписали пятерых пациентов, у которых было подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. С Черновицкой областной больницы выписали 5 пациентов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Результаты тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Вчера, 25 марта, из областной больницы выписали 5 пациентов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Сделанные им повторные тесты показали отрицательный результат", - говорится в сообщении.
Напомним, на утро 26 апреля в Черновицкой области 42 случая инфицирования коронавирусом.
Как сообщалось, в Украине первый человек, который выздоровел после заражения коронавирусом. Это пациент из Черновцов, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат.