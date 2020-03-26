У Чернівцях виписали п’ятьох пацієнтів, у яких була підозра на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. З Чернівецької обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Результати тестів на коронавірус показали негативний результат. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Учора, 25 березня, з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Зроблені їм повторні тести показали негативний результат", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, станом на ранок 26 березня у Чернівецькій області 42 випадки інфікування коронавірусом.
Як повідомлялося, в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Це пацієнт з Чернівців, тест якого на коронавірус показав негативний результат.