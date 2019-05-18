В Черновцах началась акция протеста сторонников УПЦ МП из-за оспариеваемого храма

Бессрочную акцию протеста представители УПЦ МП назвали "круглосуточным общеепархиальным молитвенным стоянием".

"Прихожане начали круглосуточное молитвенное стояние у стен Черновицкой областной государственной администрации "до тех пор, пока не будут отменены все рейдерские распоряжение и.о. главы области Павлюка Михаила", говорится в заявлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский) в 1990-2014 годах был митрополитом Черновицким и Буковинским.

Напомним, в Черновицкой области полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма.

По данным полиции, инцидент произошел в селе Товтры Заставнивского района.

"Сегодня, 18 мая, примерно в 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что представители ПЦУ, получив документы, предоставляющие право на использование имущества, пытаются захватить храм", - говорится в сообщении.

На месте происшествия следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции осуществляет проверку законности об изменении организационно-канонической подчиненности религиозной организации села Товтры.

Дополнительно полиция дает разъяснения гражданам и обеспечивает охрану общественного порядка на территории церкви.