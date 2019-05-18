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У Чернівецькій області намагались захопити храм - поліція

У Чернівецькій області намагались захопити храм - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У Чернівецькій області поліція встановлює обставини інциденту на території церкви, оскільки їм надійшла інформація про спробу захоплення храму, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУНП у Чернівецькій області.

За даними поліції, подія сталася в селі Товтри Заставнівського району.

"Сьогодні, 18 травня, приблизно об 11 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що представники ПЦУ, отримавши документи, які надають право на використання майна, намагаються захопити храм", - йдеться у повідомленні.

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На місці події слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції здійснює перевірку законності про зміну організаційно-канонічної підпорядкованості релігійної організації села Товтри.

Додатково поліція надає роз’яснення громадянам та забезпечує охорону публічного порядку на території церкви.

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