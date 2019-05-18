В Черновицкой области пытались захватить храм - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Черновицкой области полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.
По данным полиции, инцидент произошел в селе Товтры Заставнивского района.
"Сегодня, 18 мая, примерно в 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что представители ПЦУ, получив документы, предоставляющие право на использование имущества, пытаются захватить храм", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции осуществляет проверку законности об изменении организационно-канонической подчиненности религиозной организации села Товтры.
Дополнительно полиция дает разъяснения гражданам и обеспечивает охрану общественного порядка на территории церкви.