У Чернівцях розпочалася акція протесту прихильників УПЦ МП через спірний храм
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Біля Чернівецької ОДА увечері в суботу розпочалася безстрокова акція протесту прихильників Української православної церкви Московського патріархату після інциденту у селі Товтри Заставнівського району, де місцевий храм не поділили представники УПЦ МП і ПЦУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЦ МП.
Безстрокову акцію протесту представники УПЦ МП назвали "цілодобовим загальноєпархіальним молитовним стоянням".
"Парафіяни розпочали цілодобове молитовне стояння під стінами Чернівецької обласної державної адміністрації "до тих пір, доки не будуть відмінені всі рейдерські розпорядження в.о. голови області Павлюка Михайла", йдеться у заяві Чернівецько-Буковинскькій єпархії УПЦ МП.
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) у 1990-2014 роках був митрополитом чернівецьким і буковинським.
Нагадаємо, у Чернівецькій області поліція встановлює обставини інциденту на території церкви, оскільки їм надійшла інформація про спробу захоплення храму.
За даними поліції, подія сталася в селі Товтри Заставнівського району.
"Сьогодні, 18 травня, приблизно об 11 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що представники ПЦУ, отримавши документи, які надають право на використання майна, намагаються захопити храм", - йдеться у повідомленні.
На місці події слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції здійснює перевірку законності про зміну організаційно-канонічної підпорядкованості релігійної організації села Товтри.
Додатково поліція надає роз’яснення громадянам та забезпечує охорону публічного порядку на території церкви.