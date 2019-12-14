В Черновцах неизвестный поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 авто

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 43934 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103201 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136690 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141319 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136358 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 170392 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115622 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113543 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 132459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Черновцах неизвестный поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 авто

В Черновцах неизвестный поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 авто

Киев  •  УНН

 • 17729 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Чернигове неизвестный поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 транспортным средствам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

“Ночью 14-го декабря в течение часа по спецлинии „102“ поступило три сообщения о возгорании автомобилей на улицах Трепка, Герцена и Чехова в Черновцах. Чуть позже утром в полицию поступило обращение о повреждении восьми автомобилей по улице Герцена путем прокола шин”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что подожгли две легковушки “ВАЗ” и один — ГАЗ “Волга”. Правоохранители осмотрели места происшествия, опросили потерпевших, возможных свидетелей и проработали записи камер видеонаблюдения.

“Кроме этого, в полдень поступило сообщение о повреждении шин еще около 20 транспортных средств, которые были припаркованы по улицам Трепка, Салтыкова-Щедрина и Герцена”, — добавили в отделе коммуникации.

По указанным фактам следователи Черновицкого отдела полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе ночью двое мужчин подожгли BMW.

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