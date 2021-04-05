В Черновцах горел завод
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Черновцах на 3-м этаже четырехэтажного здания ООО “Розма” возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.
Детали
5 апреля в городе Черновцы по ул. Прутская 29, на 3-м этаже четырехэтажного здания ООО «Розма» возник пожар. Площадь пожара составила 500 кв. К тушению пожара были привлечены три пожарно-спасательные подразделения г.. Черновцы
В 19:37 пожар был ликвидирован.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним
В пятницу в Харькове произошел пожар на предприятии по изготовлению подсолнечного масла возник пожар, в результате которого погиб 1 человек , еще один - пострадал.