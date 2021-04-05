У Чернівцях горів завод
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Чернівцях на 3-му поверсі чотирьохповерхової будівлі ТОВ “Розма” виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
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5 квітня у місті Чернівці по вул. Прутська 29, на 3-му поверсі чотирьохповерхової будівлі ТОВ «Розма» виникла пожежа. Площа пожежі склала 500 м кв. До гасіння пожежі було залучено три пожежно-рятувальні підрозділи м. Чернівці
О 19:37 пожежу було ліквідовано.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
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