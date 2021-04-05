У Чернівцях горів завод

Деталі

5 квітня у місті Чернівці по вул. Прутська 29, на 3-му поверсі чотирьохповерхової будівлі ТОВ «Розма» виникла пожежа. Площа пожежі склала 500 м кв. До гасіння пожежі було залучено три пожежно-рятувальні підрозділи м. Чернівці

О 19:37 пожежу було ліквідовано.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо

У п'ятницю у Харкові сталась пожежа на підприємстві з виготовлення соняшникової олії виникла пожежа, в результаті якої загинула 1 особа, ще одна - постраждала.