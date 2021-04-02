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У Харкові сталась пожежа на підприємстві з виготовлення олії: є загиблий та постраждалий

Київ • УНН

 • 18208 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У п'ятницю у Харкові сталась пожежа на підприємстві з виготовлення соняшникової олії виникла пожежа, в результаті якої загинула 1 особа, ще одна - постраждала. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Цитата

"2 квітня о 04 год. 18 хв. у м. Харків по вул. Новомосковська на території ТОВ «Новобаварський бетон» в одноповерховій будівлі ангарного типу по виготовленню соняшникової олії виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що о 05 год. 39 хв. пожежу було локалізовано на площі 600 м.кв.

"Внаслідок пожежі загинула 1 та постраждала 1 особа, яку в стані середньої тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо

Напередодні столичні вогнеборці, що прямували на навчання, загасили пожежу на острові Собачий, свідками якої стали випадково.

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