У Харкові сталась пожежа на підприємстві з виготовлення олії: є загиблий та постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У п'ятницю у Харкові сталась пожежа на підприємстві з виготовлення соняшникової олії виникла пожежа, в результаті якої загинула 1 особа, ще одна - постраждала. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
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"2 квітня о 04 год. 18 хв. у м. Харків по вул. Новомосковська на території ТОВ «Новобаварський бетон» в одноповерховій будівлі ангарного типу по виготовленню соняшникової олії виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
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Повідомляється, що о 05 год. 39 хв. пожежу було локалізовано на площі 600 м.кв.
"Внаслідок пожежі загинула 1 та постраждала 1 особа, яку в стані середньої тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до гасіння залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо
Напередодні столичні вогнеборці, що прямували на навчання, загасили пожежу на острові Собачий, свідками якої стали випадково.