Столичні вогнеборці випадково натрапили на пожежу на Собачому острові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Столичні вогнеборці, що прямували на навчання, загасили пожежу на острові Собачий, свідками якої стали випадково. Про це інформує пресслужба ДСНС України, передає УНН.
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У четвер, 1 квітня, о 12:16, прямуючи катером “Відважний” на пожежно-тактичні навчання, що мали проводитись на річці Дніпро, столичні рятувальники помітили густий чорний дим, який виднівся біля Північного мосту.
Надзвичайники негайно вирушили у розвідку та встановили, що на острові Собачий горять дві плавдачі та дровник.
За інформацією ДСНС, існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані споруди. Бійці ДСНС, на катері у складі 5 людей, оперативно загасили пожежу
У пресслужбі зауважили, що жодної заявки на номер "101" про цю пожежу не надходило.
Що було раніше
Напередодні рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в дитячому садку "Альонушка" в місті Українка Обухівського району на Київщині.