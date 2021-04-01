Столичные пожарные случайно наткнулись на пожар на Собачьем острове
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Столичные пожарные, которые направлялись на учебу, потушили пожар на острове Собачий, свидетелями которого стали случайно. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В четверг, 1 апреля, в 12:16, направляясь катером "Отважный" на пожарно-тактические учения, которые должны проводиться на реке Днепр, столичные спасатели заметили густой черный дым, который был виден у Северного моста.
Чрезвычайники немедленно отправились в разведку и установили, что на острове Собачий горят две плавдачи и дровник.
По информации ГСЧС, существовала угроза распространения огня на рядом расположенные здания. Бойцы ГСЧС, на катере в составе 5 человек, оперативно потушили пожар
В пресс-службе отметили, что ни одной заявки на номер "101" об этом пожаре не поступало.
Что было раньше
Накануне спасатели ликвидировали пожар, возникший в детском саду "Аленушка" в городе Украинка Обуховского района Киевской области.