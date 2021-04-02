В Харькове произошел пожар на предприятии по изготовлению масла: есть погибший и пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В пятницу в Харькове произошел пожар на предприятии по изготовлению подсолнечного масла возник пожар, в результате которого погиб один человек, еще один - пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Цитата
“2 апреля в 04 ч. 18 мин. в г. Харьков по ул. Новомосковская на территории ООО „Новобаварский бетон“ в одноэтажном здании ангарного типа по изготовлению подсолнечного масла возник пожар”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в 05 час. 39 мин. пожар был локализован на площади 600 м.кв.
“В результате пожара погиб 1 и пострадал 1 человек, который в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницу”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 55 человек и 12 единиц техники ГСЧС.
Напомним
Накануне столичные пожарные, которые направлялись на учения, потушили пожар на острове Собачий, свидетелями которой стали случайно.