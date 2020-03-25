В Черновицкой области подтверждено 4 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Черновицкой области по результатам исследований подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом, у двух мужчин и у двух женщин. Об этом в видеообращении сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
"Коронавирус на территории Черновицкой области не отступает. Он распространяется и проникает среди нас. И сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел очередные исследования анализов 32 образцов, которые были отобраны врачами. По только что полученным результатам, выявлено 4 новых случая заражения Коронавирусной инфекцией. Это две женщины и двое мужчин", - сказал Осачук.
По его словам, из этих четырех человек одна женщина вернулась из Италии, а трое контактировали с ранее зараженными людьми.
"Общее количество выявленных подтвержденных инфицированных составляет в области 42 человека", - сказал председатель ОГА.
Как сообщал УНН, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19 в Украине.