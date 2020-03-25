У Чернівецькій області підтверджено 4 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Чернівецькій області за результатами досліджень підтверджено чотири нових випадки зараження коронавірусом, у двох чоловіків та у двох жінок. Про це у відеозверненні повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Коронавірус на території Чернівецької області не відступає. Він шириться і проникає поміж нас. І сьогодні Чернівецький обласний лабораторний центр провів чергові дослідження аналізів 32 зразків, які були відібрані лікарями. За щойно отриманими результатами, виявлено 4 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією. Це дві жінки та двоє чоловіків”, — сказав Осачук.
За його словами, з цих чотирьох осіб одна жінка повернулася з Італії, а троє контактували з раніше зараженими людьми.
“Загальна кількість виявлених підтверджених інфікованих становить в області 42 особи”, — сказав голова ОДА.
Як повідомляв УНН, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19 в Україні.