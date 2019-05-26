В горах на Буковине устроили праздник выхода овец на пастбища
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В поселке Путила Черновицкой области сегодня состоялось 54 ежегодный праздник выхода на пастбища “Полонинская костер”. Во время этого праздника жители района проводят овец на пастбища. Праздник начался с молитвы, а завершилось традиционным разжиганием костра, сообщает УНН.
"Выход на пастбище" - древний праздник, когда чабаны собирают стада овец и отправляют на пастбища в горы на все лето.
Традиционно праздник приходится на последнее воскресенье мая и считается одним из самых важных праздников для гуцулов. Впоследствии он превратился в колоритный фестиваль на Гуцульщине, что собирает поклонников со всей Украины.
В программу были включены торжественное шествие, концерт и народные гуляния.
Гости фестиваля смогли полюбоваться выставкой изделий мастеров народных ремесел "Искусство гуцульского края", увидеть соревнования чабанов.
Не обошлось без баноша и других гуцульских блюд.
Для того, чтобы показать условия выпаса на лугах, на территории фестиваля устроили небольшой пастбище.
В частности, 25-26 мая в Киеве отмечают день города. Так в подарок к Дню города киевляне получили новый стеклянный пешеходный мост который в воскресенье, 26 мая, треснул. Кличко назвал это диверсией.