В горах на Буковине устроили праздник выхода овец на пастбища

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 32064 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 52347 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 69412 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 83564 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121551 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111211 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137476 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144596 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130115 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130184 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В горах на Буковине устроили праздник выхода овец на пастбища

В горах на Буковине устроили праздник выхода овец на пастбища

Киев  •  УНН

 • 113598 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В поселке Путила Черновицкой области сегодня состоялось 54 ежегодный праздник выхода на пастбища “Полонинская костер”. Во время этого праздника жители района проводят овец на пастбища. Праздник начался с молитвы, а завершилось традиционным разжиганием костра, сообщает УНН.

"Выход на пастбище" - древний праздник, когда чабаны собирают стада овец и отправляют на пастбища в горы на все лето.

Традиционно праздник приходится на последнее воскресенье мая и считается одним из самых важных праздников для гуцулов. Впоследствии он превратился в колоритный фестиваль на Гуцульщине, что собирает поклонников со всей Украины.

В программу были включены торжественное шествие, концерт и народные гуляния.

Гости фестиваля смогли полюбоваться выставкой изделий мастеров народных ремесел "Искусство гуцульского края", увидеть соревнования чабанов.

Не обошлось без баноша и других гуцульских блюд.

Для того, чтобы показать условия выпаса на лугах, на территории фестиваля устроили небольшой пастбище.

В частности, 25-26 мая в Киеве отмечают день города. Так в подарок к Дню города киевляне получили новый стеклянный пешеходный мост который в воскресенье, 26 мая, треснул. Кличко назвал это диверсией.

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