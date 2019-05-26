В горах на Буковині влаштували свято виходу овець на полонини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У селищі Путила Чернівецької області сьогодні відбулося 54 щорічне свято виходу на полонини “Полонинська ватра”. Під час цього свята мешканці району проводять овець на полонини. Свято розпочалося з молитви, а завершилося традиційним розпалюванням ватри, повідомляє УНН.
“Вихід на полонину” — стародавнє свято, коли чабани збирають стада овець і відправляють на пасовища в гори на все літо.
Традиційно свято припадає на останню неділю травня та вважається одним з найбільш важливих свят для гуцулів. Згодом воно перетворилось на колоритний фестиваль на Гуцульщині, що збирає шанувальників з усієї України.
У програму було включено урочистий хід, концерт та народні гуляння.
Гості фестивалю змогли помилуватися виставкою виробів майстрів народних ремесел “Мистецтво гуцульського краю”, побачити змагання чабанів.
Не обійшлося без баноша та інших гуцульських наїдків.
Для того, щоб показати умови випасу на полонинах, на території фестивалю влаштували невелике пасовище.
Зокрема, 25-26 травня у Києві відзначають день міста. Так у подарунок до Дня міста кияни отримали новий скляний пішохідний міст який у неділю, 26 травня, тріснув. Кличко назвав це диверсією.