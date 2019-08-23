В Чернигове осудили рецидивиста за избиение полицейского

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Вынесен приговор мужчине, который обвинялся в нанесении телесных повреждений работнику правоохранительного органа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

"Прокурор доказал в суде вину неоднократно судимого жителя г. Чернигова, обвиняемого в оказании сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 УК Украина)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 15 февраля 2019 года в поліцію поступило анонимное сообщение о нарушении общественного порядка и невыполнения родительских обязанностей в отношении малолетнего ребенка в подъезде одного из домов в г. Чернигов.

По вызову на место происшествия прибыл патруль полиции, сотрудники которого обнаружили двух граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, а также малолетнего ребенка, лежавшего на бетонном полу подъезда в расстегнутой верхней одежде.

Одним из сотрудников полиции было выдвинуто требование гражданам предоставить на проверку документы, удостоверяющие личность. При этом обвиняемый законные требования работника полиции не выполнил, начал потасовку, после чего нанес полицейскому телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Следовательно, за совершенное приговором Деснянского районного суда Чернигова злоумышленник признано виновным и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровно во время обработки вызова о домашнем насилии телесные повреждения получила 26-летняя патрульная полицейская.

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