У Чернігові засудили рецидивіста за побиття поліцейського

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ухвалено вирок чоловіку, який обвинувачувався у нанесенні тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу. Про це УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Чернігівської області.

"Прокурор довів у суді вину неодноразово судимого мешканця м. Чернігова, обвинуваченого у чиненні опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та умисному заподіянні працівникові поліції тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, 15 лютого 2019 року до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про порушення публічного порядку та невиконання батьківських обов’язків щодо малолітньої дитини в під’їзді одного з будинку у м. Чернігів.

За викликом на місце події прибув патруль поліції, працівники якого виявили двох громадян, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, а також малолітню дитину, яка лежала на бетонній підлозі під’їзду в розстебнутому верхньому одязі.

Одним з працівників поліції було висунуто вимогу громадянам надати на перевірку документи, що посвідчують особу. При цьому обвинувачений законні вимоги працівника поліції не виконав, почав штовханину, після чого заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Відтак, за вчинене вироком Деснянського районного суду Чернігова зловмисника визнано винуватим та призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівному під час опрацювання виклику про домашнє насильство тілесні ушкодження отримала 26-річна патрульна поліцейська. 

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