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В Чернигове возобновлена работа сирен оповещения

В Чернигове возобновлена работа сирен оповещения

Киев • УНН

 • 300635 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В Чернигове возобновили работу сирен оповещения после повреждения линий управления. Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Цитата

“Работа сирен оповещения в г. Чернигов полностью восстановлена после повреждения линий управления. Спасибо сотрудникам ПАО „Укртелеком“ за оперативный ремонт”, — написал Чаус.

Детали

Чаус также сообщал, что в Чернигове продолжаются работы по восстановлению линий связи, которые обеспечивают работу сирен оповещения, после умышленного их повреждения посторонними лицами.

Сначала он отметил, что по состоянию на 14:00 12 октября восстановлены линии управления 21 сиреной, а 3 сирены остаются неработоспособными. Впоследствии он сообщил, что восстановлена полностью работа сирен оповещения.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Чернигове из-за технических неисправностей временно не работают системы воздушной тревоги.

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