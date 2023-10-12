В Чернигове возобновлена работа сирен оповещения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Чернигове возобновили работу сирен оповещения после повреждения линий управления. Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Цитата
“Работа сирен оповещения в г. Чернигов полностью восстановлена после повреждения линий управления. Спасибо сотрудникам ПАО „Укртелеком“ за оперативный ремонт”, — написал Чаус.
Детали
Чаус также сообщал, что в Чернигове продолжаются работы по восстановлению линий связи, которые обеспечивают работу сирен оповещения, после умышленного их повреждения посторонними лицами.
Сначала он отметил, что по состоянию на 14:00 12 октября восстановлены линии управления 21 сиреной, а 3 сирены остаются неработоспособными. Впоследствии он сообщил, что восстановлена полностью работа сирен оповещения.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Чернигове из-за технических неисправностей временно не работают системы воздушной тревоги.