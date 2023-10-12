У Чернігові відновлено роботу сирен оповіщення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Чернігові відновили роботу сирен оповіщення після пошкодження ліній управління. Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.
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“Роботу сирен оповіщення у м. Чернігів повністю відновлено після пошкодження ліній управління. Дякую співробітникам ПАТ „Укртелеком“ за оперативний ремонт”, — написав Чаус.
Деталі
Чаус також повідомляв, що у Чернігові тривають роботи з відновлення ліній зв’язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, після умисного їх пошкодження сторонніми особами.
Спочатку він зазначив, що станом на 14:00 12 жовтня відновлено лінії управління 21 сиреною, а 3 сирени лишаються непрацездатними. Згодом він повідомив, що відновлено повністю роботу сирен оповіщення.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Чернігові через технічні несправності тимчасово не працюють системи повітряної тривоги.