В Чернігові тимчасово не працюють сирени повітряної тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Чернігові через технічні несправності тимчасово не працюватимуть системи повітряної тривоги. Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
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"Через технічні проблеми у Чернігові тимчасово не вмикаються сирени. Для усунення несправності вже працюють фахівці АТ "Укртелеком", — йдеться у повідомленні.
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За його словами, жителі міста можуть відстежувати повітряну небезпеку за повідомленнями на офіційних каналах, а також через додаток "Повітряна тривога".
Додамо
Російські війська за минулу добу, 10 жовтня, 9 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
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