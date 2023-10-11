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В Чернігові тимчасово не працюють сирени повітряної тривоги

В Чернігові тимчасово не працюють сирени повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 553513 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Чернігові через технічні несправності тимчасово не працюватимуть системи повітряної тривоги. Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.

Цитата

"Через технічні проблеми у Чернігові тимчасово не вмикаються сирени. Для усунення несправності вже працюють фахівці АТ "Укртелеком", — йдеться у повідомленні.

Деталі

За його словами, жителі міста можуть відстежувати повітряну небезпеку за повідомленнями на офіційних каналах, а також через додаток "Повітряна тривога".

Додамо

Російські війська за минулу добу, 10 жовтня, 9 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. 

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