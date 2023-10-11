В Чернігові тимчасово не працюють сирени повітряної тривоги

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"Через технічні проблеми у Чернігові тимчасово не вмикаються сирени. Для усунення несправності вже працюють фахівці АТ "Укртелеком", — йдеться у повідомленні.

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За його словами, жителі міста можуть відстежувати повітряну небезпеку за повідомленнями на офіційних каналах, а також через додаток "Повітряна тривога".

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Російські війська за минулу добу, 10 жовтня, 9 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

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