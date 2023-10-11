В Чернигове временно не работают сирены воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Чернигове из-за технических неисправностей временно не будут работать системы воздушной тревоги. Об этом сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
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"Из-за технических проблем в Чернигове временно не включаются сирены. Для устранения неисправности уже работают специалисты АО "Укртелеком", — говорится в сообщении.
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По его словам, жители города могут отслеживать воздушную опасность по сообщениям на официальных каналах, а также через приложение "Воздушная тревога".
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Российские войска за прошедшие сутки, 10 октября, 9 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.
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