В Чернигове люди несут цветы на место российского ракетного удара
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Чернигове люди несут цветы и игрушки к эпицентру трагедии, которую вызвал российский ракетный удар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины, которая разместила соответствующие фото.
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«Чернигов оправляется от страшных субботних событий... Сегодня горожане несут цветы и игрушки на место эпицентра трагедии», - говорится в подписи к фото.
Напомним
Вчера россия нанесла удар по центральной части города, в результате которого погибло 7 человек. Из них один ребенок. В ГСЧС сообщили, что с родителями и родственниками погибшей девочки общалась психолог.
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