В Чернигове люди несут цветы на место российского ракетного удара

Цитата

«Чернигов оправляется от страшных субботних событий... Сегодня горожане несут цветы и игрушки на место эпицентра трагедии», - говорится в подписи к фото.

Напомним

Вчера россия нанесла удар по центральной части города, в результате которого погибло 7 человек. Из них один ребенок. В ГСЧС сообщили, что с родителями и родственниками погибшей девочки общалась психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 148



