У Чернігові люди несуть квіти на місце російського ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Чернігові люди несуть квіти та іграшки до епіцентру трагедії, яку спричинив російський ракетний удар. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України, яка розмістила відповідні фото.
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«Чернігів оговтується від страшних суботніх подій... Сьогодні містяни несуть квіти та іграшки на місце епіцентру трагедії», - йдеться у підписі до фото.
Нагадаємо
Вчора росія завдала удару по центральній частині міста, в результаті якого загинуло 7 осіб. З них одна дитина. У ДСНС повідомили, що з батьками та родичами загиблої дівчинки спілкувалася психолог.
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