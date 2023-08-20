У Чернігові люди несуть квіти на місце російського ракетного удару

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«Чернігів оговтується від страшних суботніх подій... Сьогодні містяни несуть квіти та іграшки на місце епіцентру трагедії», - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо

Вчора росія завдала удару по центральній частині міста, в результаті якого загинуло 7 осіб. З них одна дитина. У ДСНС повідомили, що з батьками та родичами загиблої дівчинки спілкувалася психолог.

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