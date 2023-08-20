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29 березня, 17:57 • 273638 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 366601 перегляди

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29 березня, 16:38 • 303537 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338504 перегляди

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29 березня, 07:30 • 303356 перегляди

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28 березня, 18:00 • 221163 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205764 перегляди

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28 березня, 16:27 • 164988 перегляди

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У Чернігові люди несуть квіти на місце російського ракетного удару

У Чернігові люди несуть квіти на місце російського ракетного удару

Київ • УНН

 • 1069765 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Чернігові люди несуть квіти та іграшки до епіцентру трагедії, яку спричинив російський ракетний удар. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України, яка розмістила відповідні фото.

Цитата

«Чернігів оговтується від страшних суботніх подій... Сьогодні містяни несуть квіти та іграшки на місце епіцентру трагедії», - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо

Вчора росія завдала удару по центральній частині міста, в результаті якого загинуло 7 осіб. З них одна дитина. У ДСНС повідомили, що з батьками та родичами загиблої дівчинки спілкувалася психолог.

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