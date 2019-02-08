В Черкассах разоблачили врача на получении взяток
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Черкассах разоблачили в систематическом получении взяток врача отделения патологии беременности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что врач отделения патологии беременности систематически требовала неправомерную выгоду от пациенток за выдачу документа о рождении ребенка. Правоохранители задержали злоумышленницу на рабочем месте согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении пяти тысяч гривен от родственников роженицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, военная прокуратура задержала посредников, что получили 30 тыс. долл. взятки для передачи должностным лицам Министерства обороны Украины и представителям концерна "Военторгсервис".