У Черкасах викрили лікаря на отриманні хабарів

“Оперативники спецслужби встановили, що лікар відділення патології вагітності систематично вимагала неправомірну вигоду від пацієнток за видачу документа про народження дитини. Правоохоронці затримали зловмисницю на робочому місці згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання п’яти тисяч гривень від родичів породіллі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, військова прокуратура затримала посередників, які отримали 30 тис. дол. хабара для передачі службовим особам Міністерства оборони України та представникам концерну “Військторгсервіс”.