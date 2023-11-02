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В Черкассах пьяный мужчина устроил погром на АЗС и попал бутылкой в голову работницы

Киев • УНН

 • 282488 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Черкассах мужчина навеселе устроил погром на АЗС. Он бросал бутылки с алкоголем в компьютерную технику и одной попал в голову работницы. Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд. Об этом журналисту УНН сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

В Черкассах пьяный мужчина устроил погром на АЗС и попал бутылкой в голову работницы

Цитата

«53-летний житель города Чигирин пришел в состоянии алкогольного опьянения на АЗС "БРСМ-Нафта", которая в Черкассах, и начал бить кулаком по прилавку, затем разбрасывать товар. Взял стеклянную бутылку с алкоголем и бросил в компьютерную технику, затем одной из бутылок попал в голову работницы АЗС. Женщина получила тяжкие телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре.

Детали

В прокуратуре также отметили, что открыто производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

«Ему уже вручили подозрение и направили обвинительный акт в суд», - сказали в прокуратуре.

Дополнение

В Каменце-Подольском, что в Хмельницкой области, трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесли ножевое ранение случайному прохожему, а затем, зайдя в подъезд дома избили еще трех пострадавших и убили 42-летнего местного жителя.

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