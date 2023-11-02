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The Guardian

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У Черкасах п'яний чоловік влаштував погром на АЗС та влучив пляшкою в голову працівниці

Київ • УНН

 • 282488 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Черкасах чоловік напідпитку влаштував погром на АЗС. Він кидав пляшки з алкоголем в комп'ютерну техніку та однією влучив в голову працівниці. Обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду. Про це журналісту УНН повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

У Черкасах п'яний чоловік влаштував погром на АЗС та влучив пляшкою в голову працівниці

Цитата

«53-річний житель міста Чигирин прийшов в стані алкогольного сп'яніння на АЗС "БРСМ-Нафта", яка в Черкасах, та почав бити кулаком по прилавку, потім розкидати товар. Взяв скляну пляшку з алкоголем та кинув в комп'ютерну техніку, потім однією з пляшок влучив в голову працівниці АЗС. Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження», - повідомили в прокуратурі.

Деталі

У прокуратурі також зазначили, що відкрито провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

«Йому вже вручили підозру й скерували обвинувальний акт до суду», - сказали в прокуратурі.

Доповнення

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння спочатку нанесли ножове поранення випадковому перехожому, а потім, зайшовши у під’їзд будинку побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця.

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