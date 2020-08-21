В Черкассах правоохранители ехали на домашнее насилие, а раскрыли два убийства

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12555 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 74833 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108306 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180280 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183962 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391230 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226384 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501206 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349482 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230511 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
75%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21750 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47365 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16141 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15728 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16450 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143242 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131239 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219618 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391233 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501207 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Марк Рютте

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12557 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38682 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38362 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45906 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75910 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Черкассах правоохранители ехали на домашнее насилие, а раскрыли два убийства

Киев • УНН

 • 25097 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Черкассах правоохранители после прибытия на вызов о домашнем насилии нашли труп мужчины на балконе квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска, передает УНН.

В Черкассах правоохранители ехали на домашнее насилие, а раскрыли два убийства

“18.08.2020 жительница Черкасс сообщила полиции, что ее 58 летний брат совершает насилие над своими родителями — 1937 и 1938 рождения. Конечно же, правоохранители немедленно выехали по адресу места события проверять информацию и в случае подтверждения — усмирить правонарушителя. Старенькие, совсем испуганные и изнуренные от тирании „благодарного чада“, рассказали как подонок издевался над ними, а когда услышал о полицейских — изо всех сил побежал в свою комнату и закрылся”, — сообщили правоохранители.

Тогда дедушка с бабушкой сообщили правоохранителям, что из комнаты есть выход на балкон.

“Осматривая балкон с улицы, копы заподозрили неладное, потому что повеяло резким трупным запахом. Через несколько минут на месте происшествия работала уже следственно-оперативная группа. В комнате домашнего насильника было обнаружено привязанное к сумке-кравчучке, обмотанное тряпками и веревками изуродованное тело мужчины”, — отметили в Департаменте.

Сообщается, что оперативниками УКР ГУНП в Черкасской области совместно с работниками Черкасского отдела полиции и благодаря возможностям других коллег-полицейских был в тот же день найден и задержан убийца.

“Благодаря профессиональному психологическому подходу работников уголовного розыска подонок, думая что щеголяет „достижениями в жизни“ в содеянном сознался, рассказал как убивал и просто не успел за 6 дней избавиться от тела. Стоит отметить, что по наработкам оперативников злоумышленник был в кругу „подозреваемых“ в совершении хладнокровного убийства, которое состоялось неделю назад. Предварительно причастность задержанного к двум животных убийств подтверждена. Понимая, что его разоблачили, и глазом не моргнув, изверг рассказал и о предварительном кровопролитии”, — заявили в Департаменте.

По информации пресс-службы, сейчас проверяется наличие соучастников преступления. Следователи розыскные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, ранее следователи ГБР задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,186.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.33