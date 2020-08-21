У Черкасах правоохоронці їхали на домашнє насильство, а розкрили два убивства
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Черкасах правоохоронці після прибуття на виклик про домашнє насильство знайшли труп чоловіка на балконі квартири. Про це інформує пресслужба Департаменту карного розшуку, передає УНН.
“18.08.2020 жителька Черкас повідомила поліції, що її 58 річний брат вчиняє насильство над своїми батьками — 1937 та 1938 років народження. Звичайно ж, правоохоронці негайно виїхали на адресу місця події перевіряти інформацію і в разі підтвердження — вгамовувати правопорушника. Старенькі, геть злякані та виснажені від тиранії „вдячного чада“, розказали як покидьок знущався над ними, а коли почув про поліцейських — чимдуж побіг до своєї кімнати та закрився”, — повідомили правоохоронці.
Тоді дідусь з бабусею повідомили правоохоронцям, що з кімнати є вихід на балкон.
“Оглядаючи балкон з вулиці, копи запідозрили щось недобре, тому що повіяло різким трупним запахом. Через декілька хвилин на місці події працювала вже слідчо-оперативна група. В кімнаті домашнього насильника виявлено прив’язане до сумки-кравчучки, обмотане ганчірками і мотузками понівечене тіло чоловіка”, — зазначили у Департаменті.
Повідомляється, що оперативниками УКР ГУНП в Черкаській області, спільно з працівниками Черкаського відділу поліції та завдяки можливостям інших колег-поліцейських було того ж дня знайдено та затримано вбивцю.
“Завдяки професійному психологічному підходу працівників карного розшуку покидьок, думаючи що хизується „досягненнями у житті“ у скоєному зізнався, розповів як вбивав і що просто не встиг за 6 днів позбутися тіла. Варто зазначити, що за напрацюваннями оперативників зловмисник був у колі „підозрюваних“ у скоєнні холоднокровного вбивства, що відбулось тиждень тому. Проведеними заходами причетність затриманого до двох тваринних вбивст підтверджено. Розуміючи, що його викрито, і оком не кліпнувши, нелюд розповів і про попереднє кровопролиття”, — заявили в Департаменті.
За інформацією пресслужби, наразі перевіряється наявність співучасників злочину. Слідчі розшукові дії тривають.
Як повідомляв УНН, раніше слідчі ДБР затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас.