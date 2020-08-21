У Черкасах правоохоронці їхали на домашнє насильство, а розкрили два убивства

“18.08.2020 жителька Черкас повідомила поліції, що її 58 річний брат вчиняє насильство над своїми батьками — 1937 та 1938 років народження. Звичайно ж, правоохоронці негайно виїхали на адресу місця події перевіряти інформацію і в разі підтвердження — вгамовувати правопорушника. Старенькі, геть злякані та виснажені від тиранії „вдячного чада“, розказали як покидьок знущався над ними, а коли почув про поліцейських — чимдуж побіг до своєї кімнати та закрився”, — повідомили правоохоронці.

Тоді дідусь з бабусею повідомили правоохоронцям, що з кімнати є вихід на балкон.

“Оглядаючи балкон з вулиці, копи запідозрили щось недобре, тому що повіяло різким трупним запахом. Через декілька хвилин на місці події працювала вже слідчо-оперативна група. В кімнаті домашнього насильника виявлено прив’язане до сумки-кравчучки, обмотане ганчірками і мотузками понівечене тіло чоловіка”, — зазначили у Департаменті.

Повідомляється, що оперативниками УКР ГУНП в Черкаській області, спільно з працівниками Черкаського відділу поліції та завдяки можливостям інших колег-поліцейських було того ж дня знайдено та затримано вбивцю.

“Завдяки професійному психологічному підходу працівників карного розшуку покидьок, думаючи що хизується „досягненнями у житті“ у скоєному зізнався, розповів як вбивав і що просто не встиг за 6 днів позбутися тіла. Варто зазначити, що за напрацюваннями оперативників зловмисник був у колі „підозрюваних“ у скоєнні холоднокровного вбивства, що відбулось тиждень тому. Проведеними заходами причетність затриманого до двох тваринних вбивст підтверджено. Розуміючи, що його викрито, і оком не кліпнувши, нелюд розповів і про попереднє кровопролиття”, — заявили в Департаменті.

За інформацією пресслужби, наразі перевіряється наявність співучасників злочину. Слідчі розшукові дії тривають.

Як повідомляв УНН, раніше слідчі ДБР затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас.