В Черкассах работницы суда объявили подозрение за разглашение сведений досудебного расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Работницы Сосновского районного суда города Черкассы объявлено подозрение за разглашение сведений досудебного расследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Черкасской области.
“Черкасской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) Уголовного кодекса Украины”, — сказано в сообщении.
Так, разоблачена работницу Сосновского районного суда города Черкассы, которая предала огласке сведения досудебного расследования, а именно о предоставлении следователем ходатайств следователя судьи о проведении обысков.
На основании собранных в уголовном производстве доказательств, 07.10.2019, указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании последний пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, в августе НАБУ свидетеля привлечен к ответственности за разглашение данных расследования.