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У Черкасах працівниці суду оголосили підозру за розголос відомості досудового розслідування

Київ • УНН

 • 13530 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Працівниці Соснівського районного суду міста Черкаси оголошено підозру за розголошення відомостей досудового розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Черкаській області.

У Черкасах працівниці суду оголосили підозру за розголос відомості досудового розслідування

“Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.

Так, викрито працівницю Соснівського районного суду міста Черкаси, яка розголосила відомості досудового розслідування, а саме про надання слідчим клопотань до слідчого судді щодо проведення обшуків.

На підставі зібраних у кримінальному провадженні доказів, 07.10.2019, вказаній особі повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення та вирішується питання про обрання останній запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, у серпні НАБУ свідка притягнуто до відповідальності за розголошення даних розслідування.

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