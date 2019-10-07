У Черкасах працівниці суду оголосили підозру за розголос відомості досудового розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Працівниці Соснівського районного суду міста Черкаси оголошено підозру за розголошення відомостей досудового розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Черкаській області.
“Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.
Так, викрито працівницю Соснівського районного суду міста Черкаси, яка розголосила відомості досудового розслідування, а саме про надання слідчим клопотань до слідчого судді щодо проведення обшуків.
На підставі зібраних у кримінальному провадженні доказів, 07.10.2019, вказаній особі повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення та вирішується питання про обрання останній запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.
Нагадаємо, у серпні НАБУ свідка притягнуто до відповідальності за розголошення даних розслідування.