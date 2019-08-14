Свідка притягнуто до відповідальності за розголошення даних розслідування - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За розголошення відомостей кримінального провадження детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру одному зі свідків у справі за фактом заволодіння 27,94 млн грн “Южно-Української АЕС” (входить до складу ДП “НАЕК “Енергоатом”), пише УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Це перше повідомлення про підозру у справах НАБУ і САП за фактом розголошення даних розслідування.
За версією слідства, вказана особа без дозволу слідчого розголосила відомості, що стали відомі їй як свідку під час надання показів в ході проведення допиту. Зазначимо, що вона була попередженою в установленому законом порядку про обов’язок не розголошувати такі дані та про настання кримінальної відповідальності за вчинення таких дій.
“Дії підозрюваної кваліфікуються за ч.1 ст.387 Кримінального кодексу України („Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування“). Вказана стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років”, — вказано у повідомленні.
Нагадуємо, із квітня 2016 року до січня 2018 року детективи НАБУ розслідували кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами “Южно-Української АЕС під час закупівлі відокремленим підрозділом підприємства обладнання за завищеними цінами. Наразі у провадженні повідомлено про підозру загалом 14 особам. Їхні дії кваліфіковані за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”). Підозрювані та сторона захисту вже протягом 20 місяців ознайомлюються з матеріалами слідства перед скеруванням обвинувального акта до суду.
Як повідомляв УНН, суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби.