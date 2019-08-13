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Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби

Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це йдеться в ухвалі суду від 7 серпня, передає УНН.

Як стало відомо з судових матеріалів, до провадження слідчого судді Солом'янського районного суду надійшла скарга на бездіяльність службової особи НАБ України щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Особа яка подала скаргу, зазначає, що 23 липня цього року через канцелярію НАБУ подала заяву в порядку ст.214 КПК України на ім'я директора НАБУ Артема Ситника, якою просила внести відомості до ЄРДР та розпочати кримінальне провадження за ознаками вчинення директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення), в частині невиконання ухвали Шевченківського районного суду Києва від 19 липня.

Однак відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не були внесені, йдеться в матеріалах суду.

Тому, заявник просить визнати протиправною бездіяльність директора НАБУ по невнесенню відомостей до ЄРДР та зобов'язати внести відомості і розпочати досудове розслідування.

За підсумками засідання суд частково задовольнив скаргу на бездіяльність службової особи НАБУ щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також зобов'язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести відомості до ЄРДР за заявою особи, яка подала скаргу.

Як повідомляв УНН, раніше суд зобов'язав ДБР зареєструвати провадження щодо Парубія

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