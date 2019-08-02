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Суд зобов'язав ДБР зареєструвати провадження щодо Парубія

Суд зобов'язав ДБР зареєструвати провадження щодо Парубія

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань зареєструвати кримінальне провадження за скаргою за фактом можливого втручання голови Верховної Ради Андрія Парубія у здійснення виборчою комісією її повноважень. Про це йдеться в ухвалі суду від 22 липня, передає УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Так, суд постановив «Зобов'язати слідчого Державного бюро розслідувань України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до заяви ОСОБА_1 від 04.07.2019, отриманої 08.07.2019, та надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань».

Як зазначено у матеріалах суду, від громадянина надійшла скарга на бездіяльність слідчого ДБР щодо невнесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР.

На обґрунтування скарги заявник зазначив, що 5 липня він шляхом поштового зв'язку направив до ДБР заяву про вчинення головою Верховної Ради України кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 157 КК України (Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму).

Заява прибула до поштового відділення 8 липня, йдеться в матеріалах суду, однак, на момент звернення зі скаргою до слідчого судді відомості про зазначене кримінальне правопорушення до ЄРДР не внесені.

Вважаючи викладене бездіяльністю слідчого ДБР, заявник просив зобов'язати уповноважену особу вказаного органу досудового розслідування внести відповідні відомості до ЄРДР.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу, долучені до неї документи, дійшов висновку про те, що ухилення від виконання вказаного обов'язку свідчить про бездіяльність уповноваженої особи ДБР.

Суддя постановив також задовольнити зазначену скаргу.

Як повідомляв УНН, напередодні у ДБР допитали Кличка

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