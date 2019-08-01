У ДБР допитали Кличка

На питання про те, чи дійсно мер Києва допитаний у ДБР 31 липня, співрозмовниця відповіла “так, це відповідає дійсності ”.

Вона додала, що Кличко був допитаний “у провадженні щодо можливих незаконних дій під час укладення договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку у Києві”.

Як повідомляв УНН, 23 липня стало відомо, що слідчі бюро викликали на допит мера Києва.

У відомстві уточнили, що Віталія Кличка викликають у якості свідка.