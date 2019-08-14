Свидетель привлечен к ответственности за разглашение данных расследования - НАБУ

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КИЕВ. 14 августа. УНН. За разглашение сведений уголовного производства детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении одном из свидетелей по делу по факту завладения 27,94 млн грн “Южно-Украинской АЭС” (входит в состав ГП “НАЭК “Энергоатом”), пишет УНН со ссылкой на пресс служба НАБУ.

Это первое сообщение о подозрении в делах НАБУ и САП по факту разглашения данных расследования.

По версии следствия, указанное лицо без разрешения следователя предало огласке сведения, которые стали известны ему как свидетелю во время дачи показаний в ходе допроса. Отметим, что она была предупрежденным в установленном законом порядке об обязанности не разглашать такие данные и о наступлении уголовной ответственности за совершение таких действий.

“Действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.387 Уголовного кодекса Украины („Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования“). Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет”, — указано в сообщении.

Напоминаем, с апреля 2016 года до января 2018 года детективы НАБУ расследовали уголовное производство по факту завладения средствами “Южно-Украинской АЭС при закупке обособленным подразделением предприятия оборудования по завышенным ценам. Сейчас в производстве сообщено о подозрении всего 14 лицам. Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”). Подозреваемые и сторона защиты в течение 20 месяцев знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.

Как сообщал УНН, суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Трубы.

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