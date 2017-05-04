В Черкассах в День Победы зажгут "Вечный огонь"
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 4 апреля. УНН. В День Победы в Черкассах на Холме Славе будет гореть "вечный огонь". Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщила директор департамента организационного обеспечения Черкасского городского совета Лилия Малищук.
Так, по ее словам, огонь зажгут 8 мая и он будет гореть в течение двух дней.
"Сейчас из Киева едет временная установка, которая будет работать во время празднования Дня Победы. Для восстановления огня в руках "Родины-Матери" летом на Холме Славы будет сделан капитальный ремонт, средства на это предусмотрены в программе социально-экономического развития", - рассказала Лилия Малищук.
Ранее директор департамента ЖКК Александр Яценко сообщал, что неизвестно, будет ли гореть огонь 9 мая.