В Черкассах в День Победы зажгут "Вечный огонь"

Так, по ее словам, огонь зажгут 8 мая и он будет гореть в течение двух дней.

"Сейчас из Киева едет временная установка, которая будет работать во время празднования Дня Победы. Для восстановления огня в руках "Родины-Матери" летом на Холме Славы будет сделан капитальный ремонт, средства на это предусмотрены в программе социально-экономического развития", - рассказала Лилия Малищук.

Ранее директор департамента ЖКК Александр Яценко сообщал, что неизвестно, будет ли гореть огонь 9 мая.