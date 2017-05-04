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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34262 перегляди

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У Черкасах до Дня Перемоги запалять “Вічний вогонь”

Київ • УНН

 • 16978 перегляди

ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. У День Перемоги в Черкасах на Пагорбі Славі горітиме “вічний вогонь”. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомила директор департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради Лілія Маліщук.

У Черкасах до Дня Перемоги запалять “Вічний вогонь”

Так, за її словами, вогонь запалять 8 травня і він горітиме впродовж двох днів.

“Зараз із Києва їде тимчасова установка, яка працюватиме під час відзначення Дня Перемоги. Для відновлення вогню в руках “Батьківщини-Матері” влітку на Пагорбі Слави буде зроблений капітальний ремонт, кошти на це передбачені в програмі соціально-економічного розвитку”, - розповіла Лілія Маліщук.

Раніше директор департаменту ЖКК Олександр Яценко повідомляв, що невідомо, чи горітиме вогонь 9 травня.

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