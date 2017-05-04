У Черкасах до Дня Перемоги запалять “Вічний вогонь”
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. У День Перемоги в Черкасах на Пагорбі Славі горітиме “вічний вогонь”. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомила директор департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради Лілія Маліщук.
Так, за її словами, вогонь запалять 8 травня і він горітиме впродовж двох днів.
“Зараз із Києва їде тимчасова установка, яка працюватиме під час відзначення Дня Перемоги. Для відновлення вогню в руках “Батьківщини-Матері” влітку на Пагорбі Слави буде зроблений капітальний ремонт, кошти на це передбачені в програмі соціально-економічного розвитку”, - розповіла Лілія Маліщук.
Раніше директор департаменту ЖКК Олександр Яценко повідомляв, що невідомо, чи горітиме вогонь 9 травня.