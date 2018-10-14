В очередях на пунктах пропуска на Донбассе собрались 250 автомобилей

"Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки через КПВВ последовало 40,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 9055 человек и 1065 транспортных средств; "Марьинка" - 9375 человек и 1775 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7945 человек и 1615 транспортных средств; "Гнутово" - 4010 человек и 1005 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9860 человек.

Утром на пунктах пропуска на въезд и выезд собрались 250 автомобилей: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 20/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20.

Как сообщал УНН, украинец пытался вывезти в РФ старинную икону.