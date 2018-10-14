У чергах на пунктах пропуску на Донбасі зібралися 250 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Минулої доби через пункти пропуску на Донбасі прослідувало більше 40 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку та працюють у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.
Загалом за минулу добу через КПВВ прослідувало 40,2 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 9055 осіб та 1065 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9375 осіб та 1775 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7945 осіб та 1615 транспортних засобів; “Гнутове” — 4010 осіб та 1005 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9860 осіб.
Зранку на пунктах пропуску на в’їзд та виїзд зібралися 250 автівок: “Майорське” — 20/40; “Мар’їнка” — 20/60; “Новотроїцьке” — 30/40; “Гнутове” — 20/20.
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