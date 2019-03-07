В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 30/50; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/15", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается динамичным и характеризуется определенным увеличением по сравнению с предыдущими сутками. Всего через линию соприкосновения последовало 41000 человек и 5000 транспортных средств.

В ведомстве уверяют, что пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил увеличился пассажиро-транспортный поток, за последние сутки через контрольно-пропускные пункты прошли более 35 тыс. человек и более 4 тыс. машин.



