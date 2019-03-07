У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 215 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 10/40; „Мар’їнка“ — 30/50; „Новотроїцьке“ — 20/40; „Гнутове“ — 10/15”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники додали, що пасажиро-транспортний потік в усіх КПВВ залишається динамічним та характеризується певним збільшенням у порівнянні з попередньою добою. Всього через лінію зіткнення прослідувало 41 тисяча осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
У відомстві запевняють, що пропускні операції в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно.
Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил збільшився пасажиро-транспортний потік, за останню добу через контрольно-пропускні пункти пройшли понад 35 тис. осіб та більше 4 тис. машин.