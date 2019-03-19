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В очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 300 автомобилей

Киев • УНН

 • 9740 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 285 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:"Майорское" - 25/50; "Марьинка" - 20/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 30/20", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию увеличения. В общем через КПВВ последовало 38,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

В ведомстве уверяют, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

Напомним, пограничники Луганского отряда, из состава Объединенных сил на границе с Россией задержали группу незаконных мигрантов из Вьетнама и Индии, которых незаконно пытались переправить вглубь территории Украины.

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