В очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 285 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:"Майорское" - 25/50; "Марьинка" - 20/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 30/20", - говорится в сообщении.
Пограничники добавили, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию увеличения. В общем через КПВВ последовало 38,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.
В ведомстве уверяют, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, пограничники Луганского отряда, из состава Объединенных сил на границе с Россией задержали группу незаконных мигрантов из Вьетнама и Индии, которых незаконно пытались переправить вглубь территории Украины.