У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 285 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 25/50; „Мар’їнка“ — 20/60; „Новотроїцьке“ — 30/50; „Гнутове“ — 30/20”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники додали, за минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та мав тенденцію збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 38,4 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.
У відомстві запевняють, усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Нагадаємо, прикордонники Луганського загону, зі складу Об’єднаних сил, на кордоні з Росією затримали групу незаконних мігрантів з В’єтнаму та Індії, яких незаконно намагались переправити вглиб території України.