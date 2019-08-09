В Чехии изменились правила выдачи рабочих карт украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. МВД Чехии изменило правила выдачи украинским гражданам рабочих карт. Об этом сообщило Посольство Украины в Чешской республике на своей странице в Facebook, пишет УНН со ссылкой также на Radio Praha.
Изменения касаются, прежде всего, возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты. Теперь это возможно сделать не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи.
Уволиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.
“В других случаях нужно не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции, подать уведомление об изменении в Министерство внутренних дел Чешской Республики”, — указано в сообщении.
Стоит добавить, что правила вступили в силу 31 июля.
Также изменения в законодательство опубликовало Министерство внутренних дел Чешской республики.
Как сообщал УНН, граждане Украины имеют половину всех удостоверений на жительство в Польше.